Контрнаступление ВСУ: в украинской разведке раскрыли детали

В разведке не исключают новых ударов по Белгороду.

Украинский военный чиновник Вадим Скибицкий заявил, что на весну запланирован новый рывок ВСУ, чтобы вернуть захваченную россией* территорию. Он сказал, что киевские силы «не остановятся, пока мы не вернем нашу страну к ее границам 1991 года».

Вадим Скибицкий, заместитель начальника украинской военной разведки, заявил группе немецких газет: «Одна из наших военно-стратегических задач — попытаться вклиниться в российский фронт на юге, между Крымом и российской территорией».

Кроме того, по его словам, «целью нашего контрнаступления является освобождение всех оккупированных территорий Украины, включая Крым».

Агентство Reuters также сообщило, что Скибицкий поднял вопрос о возможности новых ударов Украины по «складам оружия или военной техники на территории россии, например, в районе Белгорода, откуда наносятся удары по Украине».

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