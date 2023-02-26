Аналитики ISW объяснили, зачем Лукашенко планирует визит в Китай

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собирается полететь в Китай на встречу с лидером страны Си Цзиньпином и другими чиновниками, чтобы подписать соглашение о торговли и обговорить ряд других вопросов. Аналитики ISW считают, что цель визита Лукашенко может заключаться еще в том, чтобы помочь рф* и Китаю отклониться от санкций.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Визит белорусского диктатора в КНР запланирован на ближайшее время, на фоне сообщений о том, что Китай рассматривает возможность передачи путину летального оружия для продолжения войны на территории Украины.

Объявление Лукашенко о его запланированном визите совпадает с сообщениями CNN и The Washington Post о том, что американские чиновники оценивают, что Китай серьезно рассматривает возможность продажи боевых беспилотников, личного оружия и 122-мм и 152-мм артиллерийских снарядов стране-агрессору.

Чтобы избежать международных санкций, введенных ЕС, в рф и Китае разрабатывают планы доставки БПЛА оккупантам по поддельным товаросопроводительным документам. В этом им может помочь Беларусь.

«Курсор» писал ранее, что Китай представил свою версию плана по прекращению войны в Украине, развязанной россией. Он состоит из 12 пунктов. Однако Китай продолжает называть войну в Украине «украинским кризисом».

Еще мы писали, что президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах посетить с официальным визитом Китай после публикации Пекином документа, предлагающего «политическое решение» войны в Украине.

Напомним, что у российской федерации осталось мало союзников, но она ищет способы возобновить свои ресурсы, чтобы продолжать войну на территории Украины. И есть информация, что к помощи агрессору склоняется Пекин, несмотря на то, что Китай официально сохраняет нейтралитет по отношению к военному конфликту.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.