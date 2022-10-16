Король Чарльз III не сможет переехать в Букингемский дворец: названа причина

Чарльз III и его супруга Камилла будут жить в Кларенс-Хаусе три дня в неделю, два дня в Виндзорском замке, а выходные будут проводить в Сандрингеме в Норфолке.

Британский король Чарльз III не сможет переехать в Букингемский дворец в течение пяти лет из-за ремонта стоимостью 369 миллионов фунтов стерлингов (более 412 миллионов долларов).

Об этом сообщает британское издание The Sun.

Отмечается, что вместо этого Чарльз III и его супруга Камилла будут жить в Кларенс-Хаусе три дня в неделю, два дня в Виндзорском замке, а выходные будут проводить в Сандрингеме в Норфолке. В Букингемском дворце планируют сделать новую проводку, водопровод и отопление.

В сентябре сообщалось, что Чарльз III и Камилла решили сделать королевской резиденцией лондонский Кларенс-Хаус и не будут переезжать в Букингемский дворец. Новый монарх и королева-консорт считают это место более комфортным для проживания.

Букингемский дворец же могут превратить в центр для проведения садовых вечеринок, государственных банкетов и других официальных мероприятий. После смерти британской королевы Елизаветы II Чарльз III стал наследником ее имущества, ценность которого оценивается в миллиарды фунтов стерлингов.

Как сообщал Курсор, церемония коронации короля Великобритании Чарльза III пройдет в субботу, 6 мая 2023 года, в Вестминстерском аббатстве. Об этом говорится в объявлении Букингемского дворца.

«Церемония коронации состоится в Вестминстерском аббатстве в Лондоне под руководством архиепископа Кентерберийского. Коронация будет отражать роль монарха сегодня и будет направлена ​​в будущее, в то же время будучи укоренена в давние традиции и торжественность», — говорится в сообщении дворца.

Ранее Курсор писал, что стало известно, почему умерла королева Елизавета II. Названа официальная причина и время смерти британской королевы Елизаветы II, что засвидетельствовано фармацевтом королевской семьи Дугласом Джеймсом Алланом Глассом.