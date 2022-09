Стало известно, почему умерла королева Елизавета II

Официальный документ опубликовали в четверг, 29 сентября. Согласно ему, Елизавета II умерла 8 сентября в 15:10 из-за «преклонного возраста», другие причины не указаны. Принцесса Анна зарегистрировала смерть своей матери.

Об этом сообщает The Guardian.

Использование пожилого возраста как причины смерти допустимо, если констатировавший ее врач длительное время наблюдал за человеком, не знал о каких-либо заболеваниях или травмах, способствовавших смерти, и наблюдал постепенное ухудшение общего состояния здоровья и жизнедеятельности человека.

Queen Elizabeth II’s cause of death was revealed to be “old age.” pic.twitter.com/10BkA27RUi

