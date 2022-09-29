Стало известно, почему умерла королева Елизавета II

Официальный документ опубликовали в четверг, 29 сентября. Согласно ему, Елизавета II умерла 8 сентября в 15:10 из-за «преклонного возраста», другие причины не указаны. Принцесса Анна зарегистрировала смерть своей матери.

Об этом сообщает The Guardian.

Использование пожилого возраста как причины смерти допустимо, если констатировавший ее врач длительное время наблюдал за человеком, не знал о каких-либо заболеваниях или травмах, способствовавших смерти, и наблюдал постепенное ухудшение общего состояния здоровья и жизнедеятельности человека.

Queen Elizabeth II’s cause of death was revealed to be “old age.” pic.twitter.com/10BkA27RUi — Buzzing Pop (@BuzzingPop) September 29, 2022

Таким образом, в день смерти среди членов семьи живой королеву застали только старший сын королевы и наследник престола Чарльз, а также его супруга Камилла, прибывшие на территорию шотландского замка Балморал.

Принцы Уильям, Эдвард и Эндрю приехали туда лишь в 15:50, спустя 40 минут после кончины, а принц Гарри – и вовсе около 20:00. Журналисты утверждают, что Лиз Трасс была уведомлена о смерти 96-летнего монарха в 16:30. Также отметим, что информация о смерти Елизаветы поступила от Букингемского дворца более чем спустя три часа, в 18:30.

Ранее мы рассказывали, что Букингемский дворец опубликовал фотографию места последнего упокоения королевы Елизаветы II. Снимок сделали в королевской часовне в Виндзоре, на которой запечатлен гроссбух. На нем написано имя покойной, имена ее родителей и мужа принца Филиппа.

Камень изготовили из черного бельгийского мрамора. Он расположен в Мемориальной часовне короля Георга VI, заказанной королевой еще в 1962 году как место захоронения своего отца Георга VI.

Buckingham Palace releases a photo of the ledger stone featuring Elizabeth II’s name within St. George’s Chapel at Windsor Castle. https://t.co/76Btmq4BNT — CNN (@CNN) September 24, 2022

Также «Курсор» сообщал о том, что Лиз Трасс поздравила еврейский народ с Рош ха-Шана и заявила, что полна решимости искоренить антисемитизм.

Помимо этого, посол Великобритании оценил возможность приезда короля Чарльза в Израиль.