Король Чарльз ІІІ впервые обратился к британскому парламенту

В своей речи новый монарх вспомнил Елизавету ІІ, сказав, что его мать «была образцом для всех живущих принцев», процитировав Уильяма Шекспира.

Король Великобритании Чарльз III выступил с первым обращением к парламенту Великобритании в качестве монарха.

Об этом сообщает Sky News.

В частности, король отдал дань уважения своей матери, королеве Елизавете ІІ, подчеркнув, что чувствует «тяжесть истории, которая нас окружает».

В своей речи он процитировал Уильяма Шекспира.

«Как сказал Шекспир о прежней королеве Елизавете, она была образцом для всех ныне живущих принцев», — процитировал великого британского литератора Чарльз III.

Король выступил после того, как спикер лордов и спикер общин выразили соболезнования Его Величеству на церемонии в Вестминстер-холле.

«Я не могу не чувствовать тяжесть истории, которая нас окружает и напоминает нам о жизненно важных парламентских традициях, которым члены обеих палат посвящают себя с такой личной приверженностью делу улучшения всех нас», — сказал король.

Он добавил, что что парламент является «живым и дышащим инструментом нашей демократии», поскольку он пообещал следовать примеру своей покойной матери в приверженности конституционному правительству.

«В очень молодом возрасте ее покойное величество поклялась служить своей стране и своему народу и поддерживать драгоценные принципы конституционного правления, лежащие в основе нашей нации. Эту клятву она соблюдала с непревзойденной преданностью. Она подала пример бескорыстного долга, которому с божьей помощью и вашими советами я решил верно следовать»», — закончил монарх.

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