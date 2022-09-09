Королевский эксперт рассказала, почему Меган Маркл не приехала попрощаться с королевой Елизаветой II

Меган Маркл не появилась рядом со своим мужем, принцем Гарри, когда он направился в замок Балморал после известия о смерти королевы Елизаветы.

По словам королевского эксперта, Меган Маркл не пригласили присоединиться к королевской семье после смерти королевы Елизаветы.

«Понятно, что семья хотела, чтобы принц Гарри был там, даже несмотря на то, что у него не получалось добраться до Балморала вовремя, чтобы увидеть свою бабушку», — сказала Кэти Николл.

«Но Меган, герцогиня Сассекская, как мы понимаем, не была приглашена присоединиться к семье, — добавляет Николл. — Она сказала, что поедет в Балморал в другой раз. Но я думаю, что весьма знаменательно, что принц Гарри отправился в Балморал один, без жены».

Meghan Markle was not extended an invite to join the royal family at Balmoral Castle amid Queen Elizabeth II’s death.https://t.co/VAHsUqm6tA — Entertainment Tonight (@etnow) September 8, 2022

37-летний Гарри и 41-летняя Меган должны были посетить церемонию вручения наград WellChild Awards в Лондоне. После объявления об ухудшении здоровья королевы Елизаветы герцог и герцогиня Сассекские отменили свое выступление на церемонии, и герцог в одиночку сел на самолет из Лондона в Шотландию.

Самолет Гарри приземлился вскоре после того, как стало известно о смерти королевы. Герцог был замечен подъезжающим к поместью на черном внедорожнике, прикрывая рукой часть лица.

Andy Vermaut shares:Prince Harry Looks Grief-Stricken In First Photo Arriving In Scotland After Queen Elizabeth’s Death: Prince Harry was pictured in the back of a car upon arriving in… https://t.co/M6jwhjrFNm Thank you. #AndyVermautLovesHollywood #ThankYouForTheEntertainment pic.twitter.com/nTS7p0qQ18 — Andy Vermaut (@AndyVermaut) September 8, 2022

Сын королевы, король Карл III, его жена Камилла, королева-консорт и принцесса Анна уже были в Шотландии для выполнения предыдущих обязательств. Принц Уильям, принц Эндрю, принц Эдуард и его жена Софи, графиня Сассекская, прибыли в Шотландию ранее в тот же день.

Как сообщал Курсор, накануне 96-летняя королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни.