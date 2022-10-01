Королевскую семью раскритиковали за «заоблачные» цены на билеты на посещение могилы королевы

Королевская семья подверглась резкой критике на фоне новостей о том, что посещение могилы королевы Елизаветы II обойдется скорбящим почти в 30 долларов на человека.
Ее Величество похоронили на прошлой неделе в Мемориальной часовне короля Георга VI, расположенной на территории Виндзорского замка, примерно в часе езды от Лондона.
Замок обычно открыт для туристов пять дней в неделю, но был временно закрыт для публики после смерти королевы 8 сентября.
Однако в четверг Фонд королевской коллекции объявил, что территория замка вновь открыта для посетителей и что желающим отдать дань уважения покойному монарху нужно будет заплатить 26,50 фунтов стерлингов (29,50 долларов США) за билет для взрослого с воскресенья по четверг и 28,50 фунтов стерлингов (31,75 долларов США) за взрослого в субботу.
Это возмутило часть пользователей сети и они стали ругать членов королевской семьи за «заоблачную» плату.
Один пользователь написал, что цена непомерна по сравнению с другими историческими местами: «За цену, которую они берут за посещение могилы покойной королевы, вы можете получить билет по системе «все включено» в Версаль и у вас останется достаточно сдачи для того, чтобы выпить кофе!»
Между тем, другой критик заявил, что это бестактно взимать с британских скорбящих такую большую сумму денег, чтобы они отдали дань уважения, особенно когда страна борется с «кризисом стоимости жизни».
«Это может быть буквально чей-то недельный бюджет, чтобы прокормить свою семью!», — написал еще один пользователь.
Тем не менее, высокие цены на билеты не сдержали толпу: длинные очереди скорбящих были замечены возле Виндзорского замка после его открытия в четверг.
Ранее мы рассказывали, что Букингемский дворец опубликовал фотографию места последнего упокоения королевы Елизаветы II.