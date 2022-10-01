Королевскую семью раскритиковали за «заоблачные» цены на билеты на посещение могилы королевы

Тем не менее, высокие цены на билеты не сдержали толпу: длинные очереди скорбящих были замечены возле Виндзорского замка после его открытия в четверг.

Королевская семья подверглась резкой критике на фоне новостей о том, что посещение могилы королевы Елизаветы II обойдется скорбящим почти в 30 долларов на человека.

Ее Величество похоронили на прошлой неделе в Мемориальной часовне короля Георга VI, расположенной на территории Виндзорского замка, примерно в часе езды от Лондона.

Замок обычно открыт для туристов пять дней в неделю, но был временно закрыт для публики после смерти королевы 8 сентября.

Однако в четверг Фонд королевской коллекции объявил, что территория замка вновь открыта для посетителей и что желающим отдать дань уважения покойному монарху нужно будет заплатить 26,50 фунтов стерлингов (29,50 долларов США) за билет для взрослого с воскресенья по четверг и 28,50 фунтов стерлингов (31,75 долларов США) за взрослого в субботу.

Это возмутило часть пользователей сети и они стали ругать членов королевской семьи за «заоблачную» плату.

Один пользователь написал, что цена непомерна по сравнению с другими историческими местами: «За цену, которую они берут за посещение могилы покойной королевы, вы можете получить билет по системе «все включено» в Версаль и у вас останется достаточно сдачи для того, чтобы выпить кофе!»

Между тем, другой критик заявил, что это бестактно взимать с британских скорбящих такую ​​​​большую сумму денег, чтобы они отдали дань уважения, особенно когда страна борется с «кризисом стоимости жизни».

«Это может быть буквально чей-то недельный бюджет, чтобы прокормить свою семью!», — написал еще один пользователь.

Тем не менее, высокие цены на билеты не сдержали толпу: длинные очереди скорбящих были замечены возле Виндзорского замка после его открытия в четверг.

Ранее мы рассказывали, что Букингемский дворец опубликовал фотографию места последнего упокоения королевы Елизаветы II.