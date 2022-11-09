Короля Чарльза и королеву-консорт забросали яйцами в Йорке

В сообщениях с места происшествия говорится, что во время задержания мужчина кричал: «Эта страна была построена на крови рабов».

Полиция задержала мужчину после того, как он бросал яйца в короля Чарльза во время его визита в Йорк.

Король и Камилла, королева-консорт, проходили возле бара Миклегейт и из толпы в них полетели несколько яиц.

На кадрах видно, как четыре яйца едва не задели Его Величество и разбились об асфальт неподалеку.

Immediate aftermath of #eggs being thrown at the #King during his first visit to #York as the new monarch. Crowd trying to drown out the protestor’s booing with chants of God Save the King, while police wrestle the egg thrower away… pic.twitter.com/DeC0xZIlLq — RACHEL BULLOCK (@RBullockITV) November 9, 2022

Было замечено, как несколько полицейских удерживали подозреваемого на земле за временным ограждением, установленным в городе для визита короля.

В сообщениях с места происшествия говорится, что во время задержания мужчина кричал: «Эта страна была построена на крови рабов».

По мере развития инцидента со стороны других зрителей раздавались насмешки и крики «Боже, храни короля».

Король выглядел невозмутимым и продолжил свою прогулку в сопровождении городских сановников.

Король и королева-консорт находятся в Йорке в рамках их двухдневного тура по Йоркширу.

Войдя в город, Их Величества посетили службу в Йоркском соборе. Позже король должен открыть статую своей покойной матери, королевы Елизаветы.

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