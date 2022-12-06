Короля Чарльза ІІІ снова забросали яйцами

Телохранители быстро вмешались, чтобы отвести монарха от места беспорядков на площади Святого Георгия в Лутоне.

Во вторник, 6 декабря, во время визита в центр английского города Лутон в короля Великобритании Чарльза III бросили яйцо.

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что полиция арестовала нападавшего мужчину. Телохранители быстро вмешались, чтобы отвести монарха от места беспорядков на площади Святого Георгия в Лутоне.

«74-летнего Чарльза, похоже, не смутил инцидент, и он быстро возобновил рукопожатие с представителями общественности после того, как его перевели в другое место», — отмечает издание.

Как сообщал Курсор, менее месяца назад полиция задержала мужчину после того, как он бросал яйца в короля Чарльза во время его визита в Йорк. Король и Камилла, королева-консорт, проходили возле бара Миклегейт и из толпы в них полетели несколько яиц. На кадрах видно, как четыре яйца едва не задели Его Величество и разбились об асфальт неподалеку.

Было замечено, как несколько полицейских удерживали подозреваемого на земле за временным ограждением, установленным в городе для визита короля.

Ранее Курсор писал о резонансном нападении на шоссе в Тель-Авиве: стало известно о состоянии пострадавшего.