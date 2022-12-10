В Бельгии арестована вице-президент Европарламента по подозрению в коррупции в интересах Катара

В рамках расследования изъято 600 тысяч евро наличными, а также компьютеры и мобильные телефоны.

Федеральная прокуратура Бельгии арестовала вице-президента Европарламента Еву Кайли (группа социал-демократов, Греция), задержав ее в рамках расследования коррупции в интересах Катара.

Об этом сообщает Le Soir.

Отмечается, что Кайли подозревается в коррупции и задержана с поличным. Уголовное дело может быть связано с чемпионатом мира по футболу, проходящем в Катаре.

Как сообщили в федеральной прокуратуре Бельгии, федеральная судебная полиция провела 16 обысков по 14 разным адресам в нескольких муниципалитетах Брюсселя в рамках «расследования предполагаемых действий преступной организации, коррупции и отмывания денег». Было изъято 600 тысяч евро наличными, а также компьютеры и мобильные телефоны.

В частности, ранее был допрошен помощник Кайли, которого полиция называет «F.G». В прошлом он работал на итальянского депутата Европарламента Пьера Антонио Панцери и активно участвует в некоммерческой организации «Борьба с безнаказанностью», в офисе которой был проведен обыск. В доме самого Панцери было изъято почти 500 тыс евро наличными.

Двое других арестованных — лоббист, имя которого не называется, и профсоюзный деятель Лука Висентини. Последний в прошлом месяце был избран генеральным секретарем Международной конфедерации профсоюзов, насчитывающей 200 миллионов членов по всему миру.

Как сообщал Курсор, израильтянин молдавского происхождения Илан Шор попал под санкции Великобритании за коррупцию. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Великобритании.

Отмечается, что олигархи Илан Шор и Владимир Плахотнюк бежали из Молдовы в 2019 году после того, как были уличены в банковском мошенничестве на 1 млрд долларов, а также других незаконных схемах. В данный момент Шор проживает в Израиле.

Также Курсор информировал о том, что руководство полиции незаконно выбивало себе бесплатные квартиры и землю за государственный счет.