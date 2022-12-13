Риши Сунак заявил о поддержке Израиля на голосовании в ООН

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил поддержку Израиля Великобританией.

На предстоящем в ООН голосовании по вопросу оккупации Израиля британский представитель проголосует против заявки палестинцев.

Напомним, ПА планирует получить консультативное заключение Международного суда ООН в подтверждение «израильской оккупации».

Риши Сунак сделал свое заявление на ежегодном деловом обеде Консервативной организации друзей Израиля.

Кроме того, премьер-министр намерен в следующем году посетить Израиль в год его 75-летия, о чем он заявил во время своей речи. Риши Сунак назвал «2023 год знаменательным годом для Израиля после стольких лет борьбы – но и успеха».

Среди присутствовавших на деловом обеде были главный раввин, посол Израиля в Великобритании Ципи Хотовели, члены парламента и многие другие высокопоставленные лица. Британский премьер-министр приветствовал отношения Великобритании с Израилем, которые «никогда не были ближе».

Ранее Курсор писал, что ООН назвала 2022-й год самым смертоносным за последние годы для палестинцев.

Также наш сайт писал, что стало известно, когда премьер-министр Великобритании Сунак посетит Израиль. Британский политик заявил, что Израиль – пионер в «замечательных достижениях» в области технологий.

Еще мы сообщали, что Эстония больше не будет голосовать против Израиля в ООН. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что его страна изменила свою политику в отношении Израиля и больше не будет голосовать за резолюции ООН, осуждающие действия Израиля в Иудеи и Самарии, а также в Газе.