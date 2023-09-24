Кошка научилась пользоваться туалетом для людей, чем приятно удивила своих хозяев

О новом навыке своего домашнего питомца рассказала семья из Англии.

Недавно семья из Великобритании совершила неожиданное открытие, которое можно было бы встретить только в кино. Кадры разместили на YouTube.

Об этом пишет novosti24.

В один из дней семья проводила время дома, когда хозяйка милого котика заметила одну странность. Воспитанник «ломился» в туалет и всячески просил, чтобы ему открыли дверь. Тогда британка не стала препятствовать животному и была удивлена ​​увиденному.

Ранее "Курсор" писал о том, что кошка покорила пользователей сети своим необычным талантом.