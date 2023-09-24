Меню
Все разделы

Кошка научилась пользоваться туалетом для людей, чем приятно удивила своих хозяев

14:20, Сегодня
Мировые новости
кошка фото
Фото: Pixabay
О новом навыке своего домашнего питомца рассказала семья из Англии.

Недавно семья из Великобритании совершила неожиданное открытие, которое можно было бы встретить только в кино. Кадры разместили на YouTube.

Об этом пишет novosti24.

В один из дней семья проводила время дома, когда хозяйка милого котика заметила одну странность. Воспитанник «ломился» в туалет и всячески просил, чтобы ему открыли дверь. Тогда британка не стала препятствовать животному и была удивлена ​​увиденному.

Ранее "Курсор" писал о том, что кошка покорила пользователей сети своим необычным талантом.

Автор материала
Комментируйте новости Курсор в Facebook
Читайте последние новости Курсор в Telegram
ТЭГИ:

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Больше новостей
Все новости
Информация
О насОбратная связьИнформация об ограниченияхКомментарии в наших соцсетях
Наши партнеры
сursorinfo.co.il © Все права защищены
facebook telegram whatsapp viber instagram youtube camera images logo general logo general white