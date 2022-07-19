Космические амбиции Китая растут: новая миссия на Венеру

Миссию планируют запустить в 2026 году, а к Венере аппарат прибудет в 2027 году.

В Китае хотят запустить миссию Venus Volcano Imaging and Climate Explorer (VOICE) для изучения атмосферы и геологии Венеры.

Об этом сообщает Space.com.

Сообщается, что китайский аппарат, работая на круговой полярной орбите на высоте 350 км, будет изучать геологическую эволюцию Венеры, тепловые и химические процессы в ее атмосфере, взаимодействие между поверхностью и атмосферой. Также аппарат позволит ученым получить больше данных о потенциально пригодной для жизни среды в облаках Венеры.

Кроме этого, аппарат будет оснащен специальными инструментами для изучения природы облаков Венеры и наблюдения за Венерой в ультрафиолетовом, видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Все эти данные позволят ученым составить более детальную карту поверхности планеты.

VOICE это пока миссия-кандидат. Пока что основная космическая программа Китая — миссия по исследованию Луны. Запуск аппарата к Венере рассматривается как одна из 13 миссий-кандидатов в рамках третьей стратегической приоритетной программы Китайской академии наук.

Ранее Курсор писал, что битва за Луну продолжается: NASA обеспокоено космической программой Китая. Китай отверг как безответственную клевету предупреждение главы NASA о том, что Китай может «захватить» Луну в рамках военной программы, заявив, что он всегда призывал к созданию сообщества наций в космосе.

Наша редакция писала, что ученые выяснили, есть ли признаки жизни на Венере. Новый и тщательный анализ химического состава облаков на Венере не выявил ни одного из биомаркеров, указывающих на жизнь в воздухе, метаболизирующую серу.

Курсор сообщал, что ученые рассказали, когда планируют посадить космический аппарат на Венеру. Запуск DAVINCI предварительно запланирован на июнь 2029 года, а вход в атмосферу Венеры – на июнь 2031 года. Первый облет планеты состоится через шесть с половиной месяцев после запуска.

Наша редакция сообщала, что NASA хочет создать ядерную энергосистему на Луне.