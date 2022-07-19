Космические амбиции Китая растут: новая миссия на Венеру

В Китае хотят запустить миссию Venus Volcano Imaging and Climate Explorer (VOICE) для изучения атмосферы и геологии Венеры.
Об этом сообщает Space.com.
Сообщается, что китайский аппарат, работая на круговой полярной орбите на высоте 350 км, будет изучать геологическую эволюцию Венеры, тепловые и химические процессы в ее атмосфере, взаимодействие между поверхностью и атмосферой. Также аппарат позволит ученым получить больше данных о потенциально пригодной для жизни среды в облаках Венеры.
Кроме этого, аппарат будет оснащен специальными инструментами для изучения природы облаков Венеры и наблюдения за Венерой в ультрафиолетовом, видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Все эти данные позволят ученым составить более детальную карту поверхности планеты.
VOICE это пока миссия-кандидат. Пока что основная космическая программа Китая — миссия по исследованию Луны. Запуск аппарата к Венере рассматривается как одна из 13 миссий-кандидатов в рамках третьей стратегической приоритетной программы Китайской академии наук.
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