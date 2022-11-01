Красиво жить не запретишь: названа цена массовой атаки россии на Украину

Для нанесения массированного удара по территории Украины 31 октября россия* потратила около 760 млн. долларов. В последний день октября рф применила разные типы ракет и беспилотников.

Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что россия выпустила по Украине 55 крылатых ракет Х-101, 22 зенитных ракеты до С-300, одну авиационную ракету Х-59 и пять БПЛА разных типов.

Для расчета стоимости боеприпасов издание оценивало ракету Х-101 в 13 млн долларов, зенитную ракету С-300 – 2 млн долларов, БПЛА разных типов вместе с ракетой Х-59 – около 1 млн долларов. Согласно подсчетам, общая стоимость составила около 760 долларов.

Как известно, оккупанты попали по десяти областям Украины и повредили 18 объектов критической инфраструктуры. В основном попадания были по энергетической инфраструктуре.

Попадания были по объектам в Киеве, Запорожье, Черновицкой, Черкасской, Кировоградской и Харьковской областях. В ряде других регионов сработало ПВО. Около 10:39 россияне нанесли ракетный удар по Днепру и Павлограду. В результате атаки было повреждение энергетической инфраструктуры.

Как сообщал Курсор, министерство обороны российской федерации в понедельник, 31 октября, показало, как их военные с кораблей запускали ракеты по Украине.

Запуск ракет, судя по всему, производился с акватории Каспийского моря. В минобороны рф назвали утреннюю атаку «высокоточными ударами по системам военного управления и энергетики Украины».

«Минобороны россии: продолжены высокоточные удары по системам военного управления и энергетики Украины, все назначенные объекты поражены», — говорится в подписи к видео.

Курсор писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!