Кремль наращивает поддержку европейских левых для разжигания антиамериканских и антинатовских настроений — RLI

По мнению экспертов, в москве нарастает тенденция к привлечению левых партий и движений, что свидетельствует о возвращении к тактике кремля времен «холодной войны».

На фоне растущего международного давления в связи с жестокой войной россии* против Украины москва расширила территорию, где активно действуют ее разведывательные активы.

Об этом сообщают эксперты Института исследований глобальных угроз и демократии Роберта Лансинга (RLI).

Там отмечают: с одной стороны наблюдается тенденция временного отказа кремля от активного использования евроскептиков в качестве дестабилизирующего фактора объединенной Европы, с другой — растет привлечение москвой левых партий и движений стран Евросоюза, которые традиционно служили кремлю для разжигания антиамериканских и антинатовских настроений.

«Ряд пророссийских антивоенных митингов в Европе позволил выявить политические силы, которые россия использует для того, чтобы попытаться внести раскол в Европе и культивировать антиамериканские настроения. В москве нарастает тенденция к привлечению левых партий и движений, что свидетельствует о возвращении к тактике кремля времен «холодной войны». Это подразумевает временный переход от ультраправых союзников, дестабилизирующих и оказывающих давление на национальные правительства, к левым силам, которые традиционно служили кремлю для разжигания антиамериканских и антинатовских настроений и заявления о серьезных разногласиях, якобы существующих на Западе», — говорится в статье.

По мнению аналитиков, москва расширила территорию, где активно действуют ее разведывательные активы и сформировала в Ирландии «разведывательный хаб», ключевым игроком которого является депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли и политик Мик Уоллес.

«Тот факт, что Дейли и Уоллес участвовали в мероприятии, организованном RT, традиционным инструментом российской межведомственной ПсО, исключает предположения о том, что пророссийская деятельность Дейли и Уоллеса обусловлена их пацифистскими или левыми идеологическими мотивами», — считают эксперты.

Ранее Курсор писал о том, что, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, военная поддержка Украины является самым быстрым путем к миру. Он также призывает Германию и другие страны НАТО не прекращать поставки оружия Украине.

Также Йенс Столтенберг заявил, что владимир путин не отказался от своих планов «контролировать Украину», и призвал всех «готовиться к долгосрочной перспективе».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.