«Это не конец»: Столтенберг предупредил об истинных планах путина по войне в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что владимир путин не отказался от своих планов «контролировать Украину», и призвал всех «готовиться к долгосрочной перспективе».

В интервью информационному агентству dpa Столтенберг сказал, что «нет никаких признаков того, что президент путин изменил свою главную цель этой войны», которая заключается в том, чтобы «контролировать Украину».

По его словам, россия мобилизовала «много новых войск» и «продемонстрировала готовность терпеть болезненные потери».

«Это еще не конец. Войны непредсказуемы, но мы должны готовиться к долгому пути, а также к новым наступлениям россиян. Мы не должны недооценивать россию», — заявил он.

Глава НАТО призвал союзников предоставить Украине военную поддержку, «чтобы убедить президента путина в том, что он не добьется своей цели по установлению контроля над Украиной».

Он сказал: «Это может показаться парадоксом, но военная поддержка Украины — самый быстрый путь к миру. Мы знаем, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров – наверное, и эта война – но мы знаем, что то, чего Украина может добиться в этих переговорах, неразрывно зависит от военной ситуации. Поэтому, если вы хотите мирного решения путем переговоров, гарантирующего победу Украины как независимого демократического государства, лучший способ добиться этого — оказать Украине военную поддержку».

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