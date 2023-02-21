Кремль не давал никаких гарантий безопасности по визиту Байдена в Киев — Белый дом

Россию предупредили о визите президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в Киев, однако кремль* не предоставлял никаких гарантий безопасности.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Financial Times.

«Они только подтвердили получение сообщения. Не было обмена. Это было просто сообщение и подтверждение получения, никаких гарантий», — сказал Салливан.

Также отмечается, что москве был сообщен график президента Байдена, чтобы не удивлять кремль усилением мер безопасности.

Как сообщал Курсор, неожиданный визит Байдена в Киев произошел, когда сообщалось, что он посетит Польшу с официальным визитом, чтобы встретиться с президентом Анджеем Дудой.

Байден в своем официальном аккаунте в Twitter написал: «Приближается годовщина жестокого вторжения россии в Украину, и сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины».

«Когда путин начал свое вторжение почти год назад, он думал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет пережить нас. Но он ошибался», — добавил Байден.

Напомним, что СМИ сообщили о неожиданном визите Байдена в Киев. С раннего утра 20 февраля в украинской столице перекрыли дороги, образовались пробки. На улицах города много правоохранителей и полиции. Есть информация, что это связано не только с визитом международных делегаций, но и с неожиданным приездом президента США Джо Байдена.

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