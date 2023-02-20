Неожиданный визит Байдена в Киев: президент США озвучил цель

Президент США Джо Байден прибыл в Киев. Это его первый визит в Украину после вторжения россии* почти год назад.

Неожиданный визит Байдена в Киев произошел, когда сообщалось, что он посетит Польшу с официаильным визитом, чтобы встретиться с президентом Анджеем Дудой.

Байден в своем официальном аккаунте в Twitter написал: «Приближается годовщина жестокого вторжения россии в Украину, и сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины».

«Когда путин начал свое вторжение почти год назад, он думал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет пережить нас. Но он ошибался», — добавил Байден.

«За последний год Соединенные Штаты создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину с помощью беспрецедентной военной, экономической и гуманитарной поддержки, и эта поддержка будет продолжаться», — отметил он.

«Год спустя Киев стоит. А Украина стоит. Демократия стоит», — говорит он.

Также Sky News опубликовало видео встречи Байдена и супругов Зеленских в Мариинском дворце.

Президент США приехал в Киев поездом. Так утверждает The New York Times.

Ранее Курсор писал, что Байден встретился в Киеве с Зеленским. Украинский лидер поприветствовал своего американского коллегу в Киеве.

Кроме этого, Байден в Киеве почтил память погибших бойцов ВСУ: под звуками сирены. В сети появились кадры, на которых запечатлен американский лидер Джо Байден. Журналисты утверждают, что лидер США побывал в Киеве на Михайловской площади.

Напомним, что СМИ сообщили о неожиданном визите Байдена в Киев: что известно. С раннего утра 20 февраля в украинской столице перекрыли дороги, образовались пробки. На улицах города много правоохранителей и полиции. Есть информация, что это связано не только с визитом международных делегаций, но и с неожиданным приездом президента США Джо Байдена.