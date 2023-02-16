Кремль проигрывает войну, а потому пытается сорвать поставки вооружения Украине

Войска рф* несут огромные потери на всех направлениях фронта. Плохо обученные российские солдаты ничего не могут противопоставить бойцам ВСУ. Кремль прекрасно осознает, что проигрывает развязанную им же войну, а потому всячески пытается помешать дальнейшему укреплению украинской армии.

Об этом пишут Nowiny Polskie.

Сейчас основные усилия российской пропаганды сосредоточились на срыве поставок западного оружия Украине. Техника, которая есть в наличии у россиян, уже уступает ресурсам украинской армии, а после того, как Украина получит обещанное вооружение, разница станет колоссальной.

Сейчас российский диктатор владимир путин находится в стратегическом тупике. Ему нужна пауза, чтобы пересмотреть свои планы. А потому ныне все усилия его пропагандистов направлены на запугивание и информационный террор как украинской, так и западной аудитории.

Как известно, в скором времени западные партнеры должны предоставить Украине беспрецедентный пакет военной помощи. Это тяжелые танки и БМП, дальнобойные ракеты и многое другое. Такой арсенал значительно усложнит положение российских войск на фронте, отмечают эксперты.

Стоит добавить, что единственный ресурс, которого пока достаточно у путина, это люди. Но, надо учитывать, что плохо подготовленные мобилизованные не могут качественно изменить ситуацию на фронте. Россияне не в состоянии вести активное наступление, сейчас они «застряли» в позиционных боях на Донбассе. Небольшое продвижение войск рф происходит только в районе Бахмута. Но, пытаясь захватить город, они несут небывалые потери и продвигаются буквально по трупам сослуживцев.

Очевидно, что неудачи рф в войне начали замечать и сами россияне. А потому путину нужна какая-то победа к годовщине вторжения. Однако пока никаких успехов нет, а потому роспропаганда применяет весь свой ресурс, чтобы запугать весь мир. Основной нарратив — если помощь Украине будет продолжаться, война затянется, к тому не не исключено начало третьей мировой войны, которая перейдет в ядерную войну. Еще один российский нарратив — Европе якобы невыгодно поддерживать Украину, а вот дружить с Россией – выгодно. Для этого войну «надо закончить». Россия пытается сделать невозможным поставки оружия для ВСУ, не обременяясь объяснением своих дальнейших действий.

При этом эксперты подчеркивают, что в случае, если россия добьется своей цели, произойдет решительное наступление ее армии. И оно может выйти за пределы Украины, ведь путин готовится к затяжной войне, которую он мечтает перенести на Запад. Стоит понимать при этом, что, несмотря на то, что армия рф ослаблена, она имеет опыт реальных боевых действий. А вот у европейских армий его нет.

В планах путина Украина должна стать плацдармом для будущего наступления на Европу, которое запланировано на 2026-27 гг. А потому важно остановить его сейчас, пока все усилия кремлевского диктатора направлены на захват Украины. Легче и дешевле остановить российскую армию именно в Украине, выбив весь ее потенциал, чем потом оборонять большие территории и противостоять усиленной и опытной армии рф. Все, что для этого нужно — это как можно скорее предоставить Украине все необходимое вооружение.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.