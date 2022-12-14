Кремль рассказал, присылал ли Киев предложения по новогоднему прекращению огня

В рф также отреагировали на возможное получение Украиной ЗРК Patriot от США.

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил журналистам в среду, что Киев не присылал никаких предложений по организации новогоднего перемирия, добавив, что «такая тема не стоит на повестке дня».

Между тем песков прокомментировал, что российские войска законно нанесут удары по американским системам ПРО Patriot, если Вашингтон направит Киеву вышеупомянутое оборудование.

Тем не менее, он предупредил, что эти заявления не следует комментировать до того, как что-либо будет официально подтверждено соответствующими органами, поскольку «это все сообщения СМИ», а сегодня такие сообщения могут оказаться «недостоверной вещью».

Отметим также, что верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил сегодня в среду, что министры иностранных дел блока не смогли единодушно поддержать создание международного трибунала по военным преступлениям в Украине.

«То, что мы видим в Украине, — это разрушение страны», — отметил Боррель во время своего выступления на Форуме по правам человека в Брюсселе, подчеркнув, что миру нужно делать больше для борьбы с «безнаказанностью».

В ноябре председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать трибунал при поддержке ООН

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