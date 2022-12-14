Российские бомбардировщики патрулируют акваторию Японского моря: озвучена причина

Минобороны рф* сообщило в среду, что два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 совершили семичасовой патрульный полет над Японским морем.

Бомбардировщики, способные нести ядерные бомбы и крылатые ракеты с ядерными боеголовками, сопровождались российскими истребителями класса СУ, сообщили в министерстве.

Даже увязнув за тысячи километров в войне на Украине, рф продолжает выполнять регулярные полеты стратегических бомбардировщиков, демонстрируя силу своим соседям на Дальнем Востоке. В прошлом месяце они осуществили совместное с Китаем патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями.

Министерство обороны заявило, что последняя миссия соответствовала международным правилам воздушного пространства и была частью регулярных полетов над так называемыми нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей и Тихого океана.

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Путин не остановится и продолжит поднимать ставки — экс-глава разведки Украины.

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