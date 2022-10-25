Кремль запретил въезд на территорию рф депутатам ПАСЕ: подробности

Также персонами нон-грата в рф стали представители европейских коммерческих структур по производству вооружений и военной техники, участвующих в поставках своей продукции «киевскому режиму».

Россия во вторник объявила о запрете въезда для некоторых граждан Европейского Союза и депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в ответ на «недружественные действия».

Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства иностранных дел рф*.

В документе, в частности, утверждается, что «в ответ на абсолютно законное вхождение в состав россии «днр», «лнр», Запорожской и Херсонской областей Европейский союз принял 6 октября очередные ограничительные меры, нацеленные на сдерживание развития нашей страны».

«Считаем такие односторонние действия ЕС нелегитимными, подрывающими международно-правовые прерогативы Совета Безопасности ООН. При этом в Евросоюзе много лет игнорируют открытую дискриминацию и истребление киевским режимом русского и русскоязычного населения упомянутых регионов», — отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве.

Там пояснили, что в ответ на такие «недружественные действия» российской стороной расширен список представителей стран-членов Евросоюза. Речь идет, среди прочих, о представителях европейских коммерческих структур по производству вооружений и военной техники, участвующих в поставках своей продукции «киевскому режиму». Ограничения также распространены на отдельных депутатов ПАСЕ.

«Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран и впредь будут получать своевременный и адекватный ответ», — пригрозили в мид рф.

Как сообщал Курсор, 13 октября парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой российскую федерацию называют террористическим режимом. Принятие резолюции было единогласным – за это проголосовали 99 членов депутатов, находящихся в зале, и лишь один решил воздержаться.

Также Курсор сообщал о том, чем грозит Европе политический союз россии и Беларуси.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!