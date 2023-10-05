Крупная авиакомпания обновит салоны самолетов - какие нововведения ждут пассажиров

Первые воздушные судна с обновленным салоном авиаперевозчик задействует весной 2025 года.

Одна из самых известных авиакомпаний в мире Lufthansa планирует обновить салоны своих самолетов, чтобы сделать перелет для пассажиров более комфортным.

Об этом сообщает Avianews.

Авиаперевозчик рассказал, что путешественников ждут некоторые приятные нововведения, в частности в обновленных самолетах A320, которые начнут летать весной 2025 года, установят новые кресла от итальянской компании Geven, расширят багажные полки, а также установят зарядки и держатели для гаджетов.

Подзарядить устройство модно будет с помощью разъема USB, вмонтированного в каждое кресло, а смотреть фильмы на телефоне или планшете станет намного удобнее за счет вмонтированных специальных держателей в спинку кресла.

В Lufthansa не уточнили, изменится ли в самолетах количество мест, но обновление салона позволит Lufthansa добавить дополнительные кресла и увеличить продажу билетов на каждом обновленном воздушном судне на 7 процентов.

"Курсор" писал ранее, когда лучше всего оформлять бронь на авиабилеты, чтобы сэкономить свои средства.

Еще мы писали, что бюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air напомнила путешественникам, что в конце октября 2023 года открывает два новых маршрута, продажа билетов на которые уже открыта.

Напомним, что для израильтян, планирующих провести осенние праздники за рубежом, известный лоукостер Ryanair предложил дешевые авиабилеты по нескольким направлениям. Однако они в ограниченном количестве.