Крупнейшие мировые поставщики чипов прекращают сотрудничество с Китаем – СМИ

На днях США объявили о новых ограничениях, запрещающих экспорт американского оборудования для производства чипов в Китай.

Западные поставщики оборудования для производства чипов приостановили продажу и обслуживание китайских производителей полупроводников, поскольку власти США стремятся сдержать развитие технологического сектора Китая.

Об этом сообщает Financial Times.

Как известно, в пятницу США объявили о новых ограничениях, запрещающих экспорт американского оборудования для производства чипов в Китай.

«Американские компании Lam Research, Applied Materials и KLA Corporation немедленно начали соблюдать новые правила США», — сообщает издание.

Так, компания LAM приказала своим рабочим покинуть китайские заводы по производству чипов. Нидерландская технологическая компания ASML, которая производит оборудование, необходимое для создания компьютерных микросхем, отдала приказ своим американским сотрудникам прекратить обслуживание китайских клиентов.

«Американские сотрудники ASML должны воздерживаться от обслуживания клиентов в Китае до последующего сообщения. Конечно, мы принимаем меры предосторожности для обеспечения соблюдения новых правил», – говорится в сообщении.

Сотрудники китайского предприятия по производству чипов YMTC подтвердили, что американские компании прекратили поставки.

Как сообщал Курсор, Китай вывел на орбиту три спутника-шпиона Yaogan. Ракету Long March 2D запустили со специальной площадки, которая расположена на юге Китая 14 октября. Она несла три спутника разведки Yaogan 36.