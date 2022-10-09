Китай начал масштабные исследования Солнца

Китай запустил обсерваторию космического базирования для исследования Солнца (ASO-S).

Запуск выполнен с космодрома Цзюцюань в Северо-Западном Китае, сообщает Синьхуа.

Важное для космических исследований событие состоялось в воскресенье, 9 октября, в 07:43 по Пекину (02:43 по израильскому времени).

Спутник для наблюдения за Солнцем был запущен с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2Г» (Long March-2D) и уже вышел на запланированную орбиту.

Основной целью являются исследования причинных связей между солнечными вспышками, корональными выбросами масс и магнитным полем Солнца, а также для получения данных, необходимых для прогнозирования космической погоды.

При этом ранее китайские власти уже запустили для отслеживания в режиме реального времени состояния общей системы спутников два экспериментальных космических аппарата CentiSpace-S5/S6 с пусковой платформы в Желтом море.

Ранее Курсор писал, что озвучена новая теория образования Луны.Новое исследование предполагает, что Луна могла образоваться сразу после катастрофического удара, который оторвал кусок Земли и выбросил его в космос.

Также мы информировали о битве за Луну: NASA обеспокоено космической программой Китая. Представитель МИД Китая заявил, что «США постоянно проводят клеветническую кампанию против наших нормальных и разумных космических усилий».

Напомним, наш сайт писал, что астрономы обнаружили «галактический подземный мир» древних взорванных звезд.