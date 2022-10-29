Крупнейший в мире действующий вулкан посылает сигналы о возможном извержении

Агентство гражданской обороны Гавайев проинформировало жителей о том, что на вершине крупнейшего в мире действующего вулкана Мауна-Лоа наблюдается всплеск землетрясений, поэтому нужно подготовиться к возможной чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает Sky UK.

Жителей успокоили, что сейчас новое извержение маловероятное, но внимательно нужно следить за вулканом, потому что он посылает возможные для этого сигналы. Землетрясения, которые начали возникать на его вершине происходят из-за увеличения потока магмы под земной поверхностью.

Эксперты говорят, что лаве потребуется всего несколько часов, чтобы добраться до домов, ближайших к жерлам вулкана, который последний раз извергался в 1984 году.

Жителям порекомендовали иметь «походную» сумку с едой, определить место, где можно остановиться после того, как они уйдут из дома, и составить план воссоединения с членами семьи.

Известно, что вулкан составляет 51% суши острова Гавайи, поэтому большая часть острова может быть затронута извержением.

«Курсор» писал ранее, что на небольшом итальянском острове Стромболи к северу от Сицилии активизировался одноименный вулкан.

Еще мы писали, что на острове Сицилия начал извергаться вулкан Этна. Так, на одном из склонов вулкана из разлома течет магма, зафиксированы большие выбросы пепла. Фронт лавового потока достиг северного основания кратера.