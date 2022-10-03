Крушение Боинга над Тегераном: Иран призывают обеспечить справедливость расследования

В ведомстве напомнили, что 4 октября 2022 года исполняется 1000 дней с момента сбития Ираном самолета МАУ, в результате которого погибли 176 человек.

Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Украины.

Украина, Великобритания, Швеция и Канада призывают Иран обеспечить справедливость и прозрачность в связи со сбитием самолета Международных авиалиний Украины (МАУ) над Тегераном.

«Мы, министры, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Соединенное Королевство, стоим вместе с семьями в скорби в связи с этим трагическим событием и чтим память жертв, погибших на борту рейса PS752. Мы еще раз требуем, чтобы Иран выполнил свои международно-правовые обязательства и обеспечил прозрачность и справедливость в связи со своими действиями», — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

Также отмечается, что координационная группа, которая занимается расследованием крушения самолета, благодарна экспертам по праву из крупнейших международных университетов за их помощь.

Как сообщал Курсор, еврейская правозащитная организация Бнай Брит призвала правительство Канады ввести более строгие санкции для изоляции иранского режима накануне 1000-дневной годовщины катастрофы рейса PS 752 Международных авиалиний Украины, в результате которой погибли все 176 человек, находившихся на борту.

Ранее Курсор информировал о том, что в ноябре 2021 года десять военных Ирана предстали перед судом в связи с крушением украинского пассажирского самолета в 2020 году.

8 января 2020 года рейс PS752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился вскоре после взлета из столицы Ирана Тегерана, в результате чего погибли все 176 человек, находившихся на борту, большинство из которых были иранцами и канадцами, включая лиц с двойным гражданством.

Три дня спустя Исламская Республика признала, что ее силы по ошибке сбили самолет Boeing 737-800, следовавший в Киев, выпустив две ракеты.