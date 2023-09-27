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Крушение самолета Ил-76 в Мали: в сети появилось видео с моментом взрыва

15:49, Сегодня
Мировые новости, Происшествия
самолет, посадка самолета
Фото: Pixabay
Жертвами авиакатастрофы в Африке стали десятки "вагнеровцев".

В аэропорту Гао в Мали произошла авиационная катастрофа 23 сентября, когда военно-транспортный самолет Ил-76, предположительно связанный с группой *"вагнера", не смог остановиться во время посадки.

Об этом пишет "JACDEC".

Так, в сети появилось видео, на котором зафиксирован момент взрыва воздушного судна. Кадры показывают, как самолет подошел к взлетно-посадочной полосе и, не смог вовремя остановиться, пересек ее границу, загоревшись по неизвестным причинам.

По данным издания, в результате этой авиакатастрофы могли погибнуть около 140 человек, включая малийских военных и возможных членов группы "Вагнера". На данный момент причины аварии остаются предметом расследования.

Напомним, несколько дней назад в Мали (Африка) в аэропорту Цао Мали во время посадки упал военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого были "вагнеровцы". Тогда в сети писали, что на месте падения воздушного судна, перевозившего оборудование и людей, были слышны взрывы. Есть информация, что причиной крушения стала неисправность бака.

До этого в том же Мали разбился транспортный самолет Ил-76, который, вероятно, использовали боевики российской ЧВК «вагнер».

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!

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