Крушение самолета Ил-76 в Мали: в сети появилось видео с моментом взрыва

В аэропорту Гао в Мали произошла авиационная катастрофа 23 сентября, когда военно-транспортный самолет Ил-76, предположительно связанный с группой *"вагнера", не смог остановиться во время посадки.

Об этом пишет "JACDEC".

Так, в сети появилось видео, на котором зафиксирован момент взрыва воздушного судна. Кадры показывают, как самолет подошел к взлетно-посадочной полосе и, не смог вовремя остановиться, пересек ее границу, загоревшись по неизвестным причинам.

По данным издания, в результате этой авиакатастрофы могли погибнуть около 140 человек, включая малийских военных и возможных членов группы "Вагнера". На данный момент причины аварии остаются предметом расследования.

2023-09-23: Video footage emerged of the crashed Ilyushin IL-76 (TZ-98T) at Gao Airport, Mali. The aircraft is seen landing on runway 06 at overrunning the end of it at high speed until it broke into parts and caught fire. pic.twitter.com/pDo7lL9IwT

— JACDEC (@JacdecNew) September 27, 2023