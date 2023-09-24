В Африке разбился самолет с "вагнеровцами" – появились новые подробности и фото

Названа возможная причина авиакатастрофы.

В Мали (Африка) в аэропорту Цао Мали во время посадки упал военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого были "вагнеровцы".

Об этом сообщает Malijet.

Напомним, что сегодня, 24 сентября, приблизительно в 10 утра по местному времени борт, зарегистрированный по номеру TZ98, разбился, когда заходил на посадку в аэропорту. Есть информация, что причиной крушения стала неисправность бака.

По словам журналиста Сержа Даниэля, на месте падения воздушного судна, перевозившего оборудование и людей, были слышны взрывы. По информации российского пропагандиста Юрия Котенка, борт мог быть связан с "вагнеровцами", но со временем он сам опроверг свои слова.

#Mali- Nord -Crash ( suite)

L'illouchine 76 immatriculé TZ98 et affrété qui a crashé ce 23/9/ à l'atterrissage sur l'aéroport de Gao transportait dotation et hommes. Différentes explosions auraient été entendues au niveau du réservoir de l'avion. Enquête en cours . pic.twitter.com/HX1uMg96gl — Serge Daniel (@sergedanielinfo) September 23, 2023

В результате авиакатастрофы погибли 140 человек. Среди них были как малийские "военные", так и наемники ЧВК "вагнер", как утверждает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Казалось бы, до Мали тысячи километров, а от такой новости как-то на душе потеплело, этим прохладным вечером. Судан... Мали..", – заявил он.

Ранее в украинском ГУР прокомментировали слухи о причастности Украины к ударам по "вагнеровцам" в Судане.

«Курсор» ранее писал, сколько "вагнеровцев" остаются в Беларуси и опасны ли они для Украины.

Помимо этого недавно путина неожиданно потроллили в эфире российского пропагандистского канала.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!