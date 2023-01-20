Крушение самолета в США: стали известны подробности

Один из погибших успел написать сообщение своей семье, узнав о неисправности самолета, и попросил общину прочитать за них псалмы.

К северу от Нью-Йорка, в ближнем пригороде, разбился легкий самоле. На борту погибли двое ультраортодоксальных жителей Кливленда.

Самолетом управлял один из них, известный активист ультраортодоксов из еврейской общины Нью-Йорка. Самолет вылетел в Огайо из аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке около пяти часов (по местному времени), но в 18:15 поступило сообщение о низком давлении масла в самолете, а затем об отказе двигателя.

После этого пилот попытался совершить аварийную посадку в аэропорту Вестчестер в Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк. Но посадка не удалась из-за неисправности и самолет рухнул к северу от Нью-Йорка, в лесу, расположенном в полутора километрах от порта. Двое пассажиров самолета погибли на месте. Владелец самолета, житель штата Огайо, сообщил американской газете «Нью-Йорк пост» о крушении, он добавил, что разделяет горе семей погибших.

Позже были опубликованы имена погибших: раввин Барух Тауб и раввин Биньямин Хафец, они были единственными пассажирами в самолете. Они известны своей работой в местной общине хасидов.

Один из погибших успел написать сообщение своей семье, узнав о неисправности самолета, в котором попросил общину прочитать для них псалмы.

Под проливным дождем и туманом команда ЗАКА помогает в эвакуации тел погибших. Волонтеры работают над тем, чтобы доставить тела для захоронения еще до Шаббата.

Ранее Курсор писал про авиакатастрофу в США: среди погибших два человека из еврейской общины Нью-Йорка.