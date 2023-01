Авиакатастрофа в США: среди погибших два человека из еврейской общины Нью-Йорка

Трагедия произошла в США в пятницу в 01:15 по израильскому времени (в 18:15 по местному).

Об этом сообщает maariv.

Два человека погибли в результате крушения легкого самолета сегодня ночью в северном пригороде Нью-Йорка. Перед этим пилот сообщил о неисправности двигателя и потерял связь с авиадиспетчерской службой.

По данным Федерального управления гражданской авиации, пилот модели самолета Beachcraft Bonanza сообщил о неисправности двигателя в 18:15 (по местному времени), когда находился недалеко от аэропорта Вестчесар в Виннет-Пойнт. По словам официальных лиц округа Вестчестер, самолет был найден через несколько часов среди деревьев возле водохранилища Кансико в округе.

Личности погибших пока не называются, но в еврейских общинах США уже разошлись их имена и призыв молиться за вознесение их душ.

Search is narrowed down to a heavily wooded area in the rear of an office building on King St (Rt120) in Armonk. Torrential downpours, thunder & lightning are hampering the search @lohud pic.twitter.com/0J1TovJmlP

— Frank Becerra (@frankbecerrajr) January 20, 2023