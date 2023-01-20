Авиакатастрофа в США: среди погибших два человека из еврейской общины Нью-Йорка

08:11, Сегодня
Мировые новости, Происшествия
крушение самолета фото
Фото: depositphotos.com

Легкомоторный самолет модели Beachcraft Bonanza разбился в американском Виннет-Пойнте.

Трагедия произошла в США в пятницу в 01:15 по израильскому времени (в 18:15 по местному).

Об этом сообщает maariv.

Два человека погибли в результате крушения легкого самолета сегодня ночью в северном пригороде Нью-Йорка. Перед этим пилот сообщил о неисправности двигателя и потерял связь с авиадиспетчерской службой.

По данным Федерального управления гражданской авиации, пилот модели самолета Beachcraft Bonanza сообщил о неисправности двигателя в 18:15 (по местному времени), когда находился недалеко от аэропорта Вестчесар в Виннет-Пойнт. По словам официальных лиц округа Вестчестер, самолет был найден через несколько часов среди деревьев возле водохранилища Кансико в округе.

Личности погибших пока не называются, но в еврейских общинах США уже разошлись их имена и призыв молиться за вознесение их душ.

 

Ранее Курсор писал, что в Непале рухнул пассажирский самолет: момент крушения попал на видео.

Кроме того, редакция информировала, что безопасность израильских самолетов, как в гражданской, так и в военной промышленности имеет серьезные недостатки. В 2021 году авиационная промышленность Израиля занимала 52-е место в мире по безопасности.

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