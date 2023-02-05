Культовая группа Russkaja заявила о распаде из-за войны в Украине

В группе заявили, что они стали ежедневной мишенью в Интернете.

Культовая австрийская ска-панк-группа Russkaja («Русская») объявила о распаде из-за опасений по поводу безопасности из-за войны в Украине.

Группа включает шесть мужчин и одну женщину. Она основалась в Вене 18 лет назад. Группа, ностальгирующая по СССР, пользовалась большим успехом в США со своей смесью «русского турбо-полька-метала».

«Несмотря на наше осуждение вторжения в Украину, наша группа «Русская» стала ежедневной мишенью в Интернете», — написала группа, в которую входят россиянин и украинец, в своем Facebook.

«Советские образы навсегда испорчены… [и] война в Украине, которую россия начала 24 февраля 2022 года, больше не позволяет нам использовать их в сатирических целях», — написала группа.

«Кроме того, мы опасаемся за безопасность нашей команды и не хотим, чтобы во время шоу произошло что-то серьезное», — говорится в заявлении.

Сначала группа, одним из слоганов которой было «мир, любовь и русский рулет», решила продолжать выступать, явно демонстрируя свою поддержку Киеву.

Басист Дмитрий Миллер — украинец.

Но логотип группы в форме красной звезды, наличие солиста из москвы, и некоторые тексты, например, «Русские высадились», вызвали споры.

Признаки враждебности умножились, и «никто в этой группе больше не хочет представлять то, что в такое время, как наше, ассоциируется исключительно с войной, смертью, преступностью и кровопролитием», добавила группа.

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