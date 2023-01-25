После 19 лет существования: известная американская группа объявила о распаде

Американская рок-группа из Лас-Вегаса Panic! At the Disco объявила поклонникам, что спустя 19 лет прекращает свое существование. Однако музыканты планируют отправиться в прощальный тур по Америке и Европе, чтобы «взорвать» танцпол своими хитами.

Об этом сообщается на Instagram-странице группы.

Именно подрывными композициями и танцевальной рок-музыкой они запомнились фанатам по всему миру. Фронтмен группы Брэндон Ури отметил, что их путешествие, которое длилось 19 лет, пришло к завершению. Он и его любимая скоро станут родителями, поэтому артист хочет посвятить больше времени личной жизни.

Он отметил, что музыканты пытались некоторое время хранить такое решение в тайне, но пришло время все рассказать поклонникам и завершить карьеру прощальным туром.

К слову, Panic! At the Disco была создана в 2005 году друзья детства, пригласившие к себе гитариста, а также вокалиста Брендона Ури.

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