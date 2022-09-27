Латвия может объявить чрезвычайную ситуацию в приграничных с рф регионах: озвучена причина

07:23, Сегодня
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латвийский флаг фото
Фото: pixabay.com

Напомним, после объявления в рф «частичной мобилизации» Литва повысила уровень готовности сил быстрого реагирования.

Министерство внутренних дел Латвии готовит доклад для правительства о введении чрезвычайной ситуации в отдельных регионах. Это связано с объявленной в рф* «частичной мобилизацией».

Об этом сообщило издание Delfi.

Отмечается, что ситуация на государственной границе сейчас стабильная и находится под контролем. Также говорится, что ситуация на границе Латвии с рф и Белоруссией лучше, чем в Эстонии и Литве.

Однако министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс подчеркнул, что ситуация может быстро измениться.

Во вторник глава МВД передаст правительству обоснование чрезвычайной ситуации, чтобы Кабинет министров мог оценить предложение вместе с представителями соответствующих служб.

Основные причины чрезвычайной ситуации – возможность привлечения дополнительных ресурсов и Национальных вооруженных сил для охраны границ. Также речь идет об установлении процедур проверки и регистрации пересекающих границу.

Напомним, после объявления в рф «частичной мобилизации» Литва повысила уровень готовности сил быстрого реагирования.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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