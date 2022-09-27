Латвия может объявить чрезвычайную ситуацию в приграничных с рф регионах: озвучена причина

Напомним, после объявления в рф «частичной мобилизации» Литва повысила уровень готовности сил быстрого реагирования.

Министерство внутренних дел Латвии готовит доклад для правительства о введении чрезвычайной ситуации в отдельных регионах. Это связано с объявленной в рф* «частичной мобилизацией».

Об этом сообщило издание Delfi.

Отмечается, что ситуация на государственной границе сейчас стабильная и находится под контролем. Также говорится, что ситуация на границе Латвии с рф и Белоруссией лучше, чем в Эстонии и Литве.

Однако министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс подчеркнул, что ситуация может быстро измениться.

Во вторник глава МВД передаст правительству обоснование чрезвычайной ситуации, чтобы Кабинет министров мог оценить предложение вместе с представителями соответствующих служб.

Основные причины чрезвычайной ситуации – возможность привлечения дополнительных ресурсов и Национальных вооруженных сил для охраны границ. Также речь идет об установлении процедур проверки и регистрации пересекающих границу.

Напомним, после объявления в рф «частичной мобилизации» Литва повысила уровень готовности сил быстрого реагирования.

Ранее Курсор писал, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.