По словам российского дипломата, россия не начинала войну, а «старается ее остановить».

Министр иностранных дел российской федерации сергей лавров* вызвал шквал смеха в Нью-Дели во время выступления на саммите глав МИД стран-участниц «Большой двадцатки» (G-20).

В своем спиче дипломат заявил, что россия не начинала войну против Украины.

«Война, которую мы стараемся прекратить и которая была развязана против нас с использованием украинского народа, повлияла на политику россии, включая энергетическую политику», — заявил лавров.

Ранее Курсор писал о том, в Европейском союзе видят «небольшое улучшение» в дипломатии с российской федерацией после встречи министров иностранных дел стран G20, на которой присутствовал министр иностранных дел рф сергей лавров. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Так, российский дипломат остался на месте, когда западные страны критиковали россию, в отличие от предыдущей встречи глав МИД G20 на Бали в 2022 году, когда он просто сбежал.

«По крайней мере, на этот раз он остался и выслушал. Это небольшое улучшение, но оно важно. Я думаю, это лучше, чем ничего», — сказал Боррель.

Он также отметил, что будет выступать против любых попыток выгнать россию из G20, поскольку, по его словам, «мы должны продолжать говорить или по крайней мере слушать, если не говорить».

Как сообщал Курсор, министр обороны Украины Алексей Резников считает, что война может завершиться победой Украины уже в этом году. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild.

«Я оптимист, я вижу ситуацию на поле боя, я вижу развитие поддержки и я действительно вижу, что есть шанс закончить эту войну в этом году нашей победой. Я серьезно думаю об этом, я многое знаю, и это дает мне оптимизм. Оптимист — это информированный реалист», — заявил министр.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!