Министр обороны Украины дал прогноз по срокам окончания войны

По словам Алексея Резникова, Киев не будет вести переговоры с владимиром путиным.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что война может завершиться победой Украины уже в этом году.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild.

«Я оптимист, я вижу ситуацию на поле боя, я вижу развитие поддержки и я действительно вижу, что есть шанс закончить эту войну в этом году нашей победой. Я серьезно думаю об этом, я многое знаю, и это дает мне оптимизм. Оптимист — это информированный реалист», — заявил министр.

Глава минобороны Украины отметил, что Киев не будет вести переговоры с российским диктатором владимиром путиным*.

«Мой президент ясно дал понять, что мы не будем вести переговоры с нынешним главой кремля», — сообщил Резников.

В то же время он повторил позицию Украины о готовности говорить о репарациях, международном трибунале и ответственности за военные преступления кремля, так называемый «Нюрнберг-2».

Отвечая на вопрос, что произойдет, если Украина потеряет еще больше своих территорий, Резников заверил, что о таких сценариях речи быть не может.

«Это уже произошло в 2014 году, они оккупировали Крым, они оккупировали части Донецкой и Луганской областей, в 2022 году они оккупировали Киевскую, Сумскую и Черниговскую области, и мы очистили эти территории. Единственный сценарий на будущее – это освобождение всех наших временно оккупированных территорий. Вплоть до наших международно признанных границ 1991 года», — подчеркнул министр.

Напомним, что военный эксперт считает, что война в Украине уже прошла экватор. Это произошло после удачного контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении, и после освобождения Херсона.

Также, в Институте изучения войны пристыдили Запад и объяснили, почему для Украины важно не потерять Бахмут.

Отметим, в кремле рассказали, когда закончится война в Украине. Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков сообщил, на каких условиях россия готова прекратить военные действия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!