Лучше, чем ничего: в ЕС разглядели улучшение в дипломатии с рф

В отличие от предыдущей встречи глав МИД G20 на Бали в 2022 году министр иностранных дел россии просто сбежал.

В Европейском союзе видят «небольшое улучшение» в дипломатии с российской федерацией* после встречи министров иностранных дел стран G20, на которой присутствовал министр иностранных дел рф сергей лавров.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет The Guardian.

Так, российский дипломат остался на месте, когда западные страны критиковали россию, в отличие от предыдущей встречи глав МИД G20 на Бали в 2022 году, когда он просто сбежал.

«По крайней мере, на этот раз он остался и выслушал. Это небольшое улучшение, но оно важно. Я думаю, это лучше, чем ничего», — сказал Боррель.

Он также отметил, что будет выступать против любых попыток выгнать россию из G20, поскольку, по его словам, «мы должны продолжать говорить или по крайней мере слушать, если не говорить».

Как сообщал Курсор, министр обороны Украины Алексей Резников считает, что война может завершиться победой Украины уже в этом году. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild.

«Я оптимист, я вижу ситуацию на поле боя, я вижу развитие поддержки и я действительно вижу, что есть шанс закончить эту войну в этом году нашей победой. Я серьезно думаю об этом, я многое знаю, и это дает мне оптимизм. Оптимист — это информированный реалист», — заявил министр.

Напомним, что военный эксперт считает, что война в Украине уже прошла экватор. Это произошло после удачного контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении, и после освобождения Херсона.

Также, в Институте изучения войны пристыдили Запад и объяснили, почему для Украины важно не потерять Бахмут.

Отметим, в кремле рассказали, когда закончится война в Украине. Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков сообщил, на каких условиях россия готова прекратить военные действия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!