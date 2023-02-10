Лавров: россия выйдет из «гибридной войны» сильнее

Министр иностранных дел рф* сергей лавров заявил в четверг, что россия выиграет «гибридную войну» с Западом и станет «еще сильнее». Он заявил, что «нет сомнений, что россия выдержит нынешний час суровых испытаний».

Лавров заявил, что москва продолжит «делать все необходимое для защиты национальных интересов» и содействия дальнейшему развитию. «Честь и достоинство Отечества, всех наших граждан никогда не были и не будут предметом каких-либо компромиссов», — сказал он. Дипломат добавил, что россия углубляет сотрудничество с «большинством мира», включая страны Евразии, Африки и Латинской Америки.

Тем временем заместитель министра иностранных дел россии александр грушко заявил, что попытки втянуть Украину в Организацию Североатлантического договора (НАТО) поставили под угрозу безопасность Европы. Он сказал, что Киев даже не соответствует формальным критериям для вступления в альянс.

«Брюссель этого не скрывает, указывая на необходимость реформ, борьбы с коррупцией и так далее», — сказал Грушко в интервью газете «Известия». По словам чиновника, в Североатлантическом блоке нет единства по поводу «целесообразности принятия Украины» в члены.

В сентябре прошлого года Украина официально подала заявку на вступление в НАТО после аннексии россией юга и востока Украины.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.