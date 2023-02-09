В СНБО Украины предположили, есть ли у рф силы для оккупации Киева

В ближайшее время ожидается, что российская федерация* пойдет в новое полномасштабное наступление, уже на Донбассе начались ожесточенные бои. В частности, оккупанты могут попытаться снова захватить столицу Украины. В СНБО ответили, есть ли у противника сейчас силы для реализации такого плана.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Report.az.

По его словам, сейчас армия рф не обладает такими ресурсами, чтобы взять под свой контроль Киев, но она попытается сосредоточиться на других целях, в частности атаковать логистические цепи поставок оружия в западных регионах страны.

При этом, Алексей Данилов отметил, что ВСУ готовы к разным сценариям развития событий и готовы дать достойный отпор российским захватчикам.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерации в текущем месяце готовит новое масштабное наступление на территорию Украины. И основная цель такой операции состоит в том, чтобы полностью выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Еще мы писали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что россия вторглась на чужую территорию и начала совершать массовые военные преступления, а это никак нельзя решить мирным путем. Конец войны может быть зафиксирован при выполнении трех элементов.

Напомним, что война, которую российская федерация развязала на территории Украины, длится уже почти год и сроки ее завершения зависят, в частности от поставок вооружения ВСУ.

Читайте также, что российская федерация за то, что напала на украинскую территорию и совершила на ней массовые военные преступления рано или поздно заплатит высокую цену. Эту войну она не выиграет, а после проигрыша, страна-агрессора просто развалится и этот процесс неизбежен.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!