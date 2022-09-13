Лаврову все же выдали визу для поездки на Генасамблею ООН

Министр иностранных дел страны-оккупанта и несколько сопровождающих его лиц смогут принять участие в открывшейся сегодня 77-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Министр иностранных дел российской федерации сергей лавров* и ряд членов делегации рф получили американские визы для поездки в Нью-Йорк на 77-й сессию Генассамблеи Организации объединенных наций (ООН).

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел рф.

«Сегодня дали лавровую и ряду сопровождающих лиц визы», — сказали в мид рф.

Там надеются, что другие члены делегации также получат американские визы. До их выдачи визы российские дипломаты жаловались, что американская сторона без причины затягивает процесс выдачи виз.

Выступление российской делегации на Генассамблее ООН запланировано на 24 сентября.

Как сообщал Курсор, накануне министр иностранных дел рф сергей лавров встретился с политическим главой террористической группировки ХАМАС в москве, что может усугубить и без того натянутые отношения между Израилем и кремлем.

Согласно заявлению российского внешнеполитического ведомства, в ходе переговоров с главой политбюро Исмаилом Хание Лавров призвал положить конец расколу между ХАМАСом и его соперником ФАТХ, возглавляемым лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом. Они также обсудили израильско-палестинский конфликт.

Визит состоялся на фоне ослабления связей между Иерусалимом и москвой, главным образом из-за поддержки Израилем Украины после вторжения россии 24 февраля в ее соседнюю страну. Россия стремилась воспрепятствовать деятельности Еврейского агентства на своей территории и не проявляла терпения в отношении авиаударов, приписываемых Израилю, по иранским целям в Сирии.

Курсор писал ранее, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!