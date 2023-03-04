Леонардо Ди Каприо допрашивали в ФБР — The Guardian

Известный актер угодил в неприятную ситуацию просто из-за того, что был знаком с известным преступником.

Актер Леонардо Ди Каприо оказался в центре скандала, связанного с финансовой махинацией, в которую были вовлечены многие известные личности, в том числе и малазийский финансист Джо Лоу. Обвиняют Джо Лоу в краже более 4,5 миллиарда долларов из государственного инвестиционного фонда Малайзии, а Леонардо Ди Каприо якобы был связан с ним через их близкие отношения.

Подробнее об этом информирует издание The Guardian.

По данным СМИ, Ди Каприо и Лоу познакомились еще в 2010 году в ночном клубе и начали вести бизнес вместе, планируя создать мегафонд в 1 миллиард долларов и тематический парк аттракционов в Азии на основе фильмов с участием Ди Каприо. Помимо этого, Лоу щедро одаривал актера дорогими подарками, включая картину Жана-Мишеля Баския за 9 миллионов долларов.

Допрос ФБР актера связан с тем, что его именно через Лоу связывают с махинацией по хищению денег из фонда 1MDB. До сих пор неизвестно, какие именно обвинения предъявлены Ди Каприо, однако актер уже заявил, что готов сотрудничать с правоохранительными органами и оказать им всю необходимую помощь.

Ранее «Курсор» информировал, что 48-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо был замечен на свидании с 28-летней моделью. Пару видели вместе на вечеринке в одном из французских ресторанов.

Напоминаем, что Леонардо Ди Каприо экранизирует детективный роман Стивена Кинга. Американская компания приобрела права на экранизацию бестселлера «короля ужасов» Стивена Кинга под названием «Билли Саммерс». Проект будет продюсировать компания голливудского актера Леонардо Ди Каприо Appian Way.