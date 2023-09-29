Лев растерзал мужчину в зоопарке в Японии - жуткие подробности

Сотрудник зоопарка умер после того, как на него напал лев.

В зоопарке на северо-востоке Японии лев напал на мужчину. Тот скончался.

Об этом сообщили в четверг полиция и представитель зоопарка.

Кеничи Като, 53 года, был найден с кровоточащей шеей в клетке со львом в сафари-парке Тохоку в Нихонмацу, префектура Фукусима, около 15:25, сообщила полиция, добавив, что он был доставлен в больницу в бессознательном состоянии. Позже врачи констатировали его смерть.

По словам полиции и вице-президента зоопарка Норичика Кумакубо, мужчину растерзало животное. На кадрах камеры наблюдения они увидели, как на него набросился лев.

По словам Кумакубо, Като — опытный сотрудник, проработавший в зоопарке более 25 лет. По-видимому, он подвергся нападению, когда пытался закрыть дверь между клеткой и проходом для рабочих.

В зоопарке заявили, что он будет закрыт до тех пор, пока не будут улучшены меры безопасности.

Курсор ранее писал, что горный лев напал на пару, отдыхавшую в джакузи во время отпуска. Наслаждаясь джакузи, мужчина почувствовал, как что-то схватило его за макушку.