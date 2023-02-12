Левин рассказал, кого обвиняет в попытке «осуществить госпереворот»

«Мы не допустим этой попытки государственного переворота, которая показывает, насколько остро судебная система нуждается в реформе», — сказал Левин.

Министр юстиции Ярив Левин в воскресенье обвинил генерального прокурора Гали Бахарав-Миару и главу Верховного суда Эстер Хают в попытке «осуществить переворот» против премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

В своем заявлении Левин подверг критике петицию в Верховный суд, в которой требовалось заставить Нетаниягу уйти в отставку. В петиции, поданной на прошлой неделе наблюдательной группой по вопросам надлежащего управления, утверждается, что Нетаниягу, стремясь внести радикальные судебные изменения, нарушает договоренность о конфликте интересов, которая запрещает ему участвовать в делах, которые могут повлиять на его продолжающийся судебный процесс по делу о коррупции.

«Попытка свергнуть премьер-министра вопреки закону, попирая демократический выбор, ничем не отличается от путча, осуществленного с помощью танков», — заявил Левин.

«Мы не допустим этой попытки государственного переворота, которая показывает, насколько остро судебная система нуждается в реформе — реформе, которая восстановит демократию и систему сдержек и противовесов между государственными органами», — сказал он.

«Есть группа юристов, которые не уважают результаты выборов и сейчас работают над тем, чтобы совершить переворот и объявить премьер-министра Биньямина Нетаниягу недееспособным», — сказал Левин.

«Неудивительно, что партнерами по этому шагу являются те же, кто возглавляет оппозицию правовой реформе: левая организация, известная как «Движение за качественное правительство», генеральный прокурор и судья Верховного суда», — сказал Левин і отношении Бахарав-Миары и Хают.

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