«Левые плачут»: Орбан и Коэн рассказали, в чем преуспевают Израиль и Венгрия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан похвалил Израиль и Венгрию как модели успешных консервативных сообществ на встрече в пятницу с Амиадом Коэном, генеральным директором израильской консервативной организации Tikva Fund.

Орбан сказал, что они обменялись мыслями о своих совместных усилиях по превращению своих стран в консервативные сообщества. «Создание консервативного сообщества — тяжелая работа. Но Венгрия и Израиль уже добились отличных результатов, — написал Орбан в Твиттере. — У меня была возможность обменяться мнениями с Амиадом Коэном об этой благородной миссии».

Коэн, генеральный директор Tikva Fund Israel, ответил на его пост в Твиттере, написав, что «левые плачут, что мы превращаемся в Венгрию», имея в виду негодующие комментарии под твитом Орбана.

Он отметил, что «общественное обсуждение должно быть глубоким и серьезным, поэтому я отправился туда, чтобы увидеть, что там происходит, и научиться. Мне повезло встретиться с премьер-министром Орбаном для продолжительной беседы».

Фонд Коэна является ответвлением американского Tikva Fund. В январе 2020 года фонд запустил Форум израильского права и свободы с четкой повесткой дня по формированию следующего поколения израильских юристов. В первый год своего существования, несмотря на пандемию COVID-19, фонду удалось создать две студенческие ячейки в Тель-Авивском и Еврейском университетах, организовать многочисленные дискуссионные клубы и мероприятия, в том числе онлайн, провести летний семинар для избранных студентов и провести конкурс студенческих сочинений.

Читайте также: израильтянин, вернувшийся из Венгрии, пытался пронести в носках рептилии.