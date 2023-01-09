Израильтянин, вернувшийся из Венгрии, пытался пронести в носках рептилии

В понедельник, 9 января, в аэропорту Бен-Гурион был задержан 20-летний мужчина, вернувшийся из Венгрии. Он пытался контрабандой перевести несколько рептилий.

Об этом пишет 7kanal.

Израильтянин пытался пронести три ящерицы и двух змей. Животные были обнаружены в сумке, пластиковой коробке и даже носках подозреваемого. Его задержала полиция и возбудила уголовное дело.

«Курсор» писал ранее, что на пограничном переходе в Израиле инспекторам удалось предотвратить контрабанду десятков редких рыб, которые предоставляют опасность для человека. 38-летний житель Хеврона пытался тайком ввезти в страну из Иордании 73 панцирные щуки.

Еще мы писали, что сотрудники МАГАВ пришли с обысками в дом жителя района Рас-эль-Амуд и обнаружили там 26 особей черноголовых щеглов, которые охраняются законом, а еще старинные артефакты.

Напомним, 24-летний мужчина из Беэр-Шевы был арестован и отпущен под залог за то, что якобы руководил сетью контрабанды электронных сигарет, которая переправляла устройства в Израиль по почте.

Читайте также, во вторник, 3 января, силы Армии обороны Израиля предотвратили контрабанду крупной партии наркотиков, которая оценивается в 1 650 000 шекелей.