Высокопоставленного сотрудника украинской разведки нашли мертвым

В Кропивницком найден мертвым начальник управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области Александр Наконечный.

Начальник регионального управления СБУ Украины найден мертвым в своем доме в центре Украины, сообщила сегодня Генеральная прокуратура.

Александр Наконечный был обнаружен супругой с огнестрельными ранениями в комнате их квартиры в городе Кропивницкий прошлой ночью после того, как она услышала выстрелы, пишет ведомство в Telegram.

Полиция начала расследование смерти, но не дала никаких комментариев.

Местный политик Андрей Лаврус пишет в Telegram, что Наконечный застрелился.

Помер голова СБУ у Кропивницькій області Олександр Наконечний. СБУ та ДБР розслідують обставини смерті та обіцяють озвучити деталі пізніше

#новини #війна #ligahttps://t.co/1s2o4KywYI — LIGA.net (@LIGAnet) August 21, 2022

Наконечный возглавлял СБУ в Кировоградской области с января 2021 года.

В июле президент Украины Владимир Зеленский уволил главу СБУ, своего друга детства Ивана Баканова, заявив, что он недостаточно сделал для того, чтобы избавить агентство от шпионов и российских пособников.

Зеленский заявил, что в СБУ будет проведена проверка кадров, и за последние несколько месяцев несколько высокопоставленных сотрудников агентства были уволены.

Еще мы писали, что по словам директора Института трансформации общества Олега Соскина, после победы Украины в развязанной россией войне, боевые действия развернутся уже на территории российской федерации*.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!