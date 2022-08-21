Высокопоставленного сотрудника украинской разведки нашли мертвым

Начальник регионального управления СБУ Украины найден мертвым в своем доме в центре Украины, сообщила сегодня Генеральная прокуратура.
Александр Наконечный был обнаружен супругой с огнестрельными ранениями в комнате их квартиры в городе Кропивницкий прошлой ночью после того, как она услышала выстрелы, пишет ведомство в Telegram.
Полиция начала расследование смерти, но не дала никаких комментариев.
Местный политик Андрей Лаврус пишет в Telegram, что Наконечный застрелился.
Наконечный возглавлял СБУ в Кировоградской области с января 2021 года.
В июле президент Украины Владимир Зеленский уволил главу СБУ, своего друга детства Ивана Баканова, заявив, что он недостаточно сделал для того, чтобы избавить агентство от шпионов и российских пособников.
Зеленский заявил, что в СБУ будет проведена проверка кадров, и за последние несколько месяцев несколько высокопоставленных сотрудников агентства были уволены.
Еще мы писали, что по словам директора Института трансформации общества Олега Соскина, после победы Украины в развязанной россией войне, боевые действия развернутся уже на территории российской федерации*.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!