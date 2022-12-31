Лидер Хизбаллы не смог высказаться о новом правительстве Израиля: что случилось

Это происходит на фоне распространения холеры в Сирии и Ливане.

Выступление генерального секретаря Хизбаллы Хасана Насралла касаемо создания нового правительства Израиля отменили, что обусловлено болезнью террориста.

Об этом сообщает Israel Hayom.

По словам представителей окружения Насраллы, он заболел гриппом, в силу чего не может говорить. Известно, что генеральному секретарю «Хизбаллы» 62 года, и о каких-либо хронических болезнях у него не сообщалось.

Однако, как известно, в Сирии и Ливане в ужасном состоянии находится инфраструктура водоснабжения, что приводит к распространению холеры. Известно, что недавно Насралла вернулся из Дамаска, где провел встречу с Башаром Асадом.

Выступление лидера террористов перенесли на вторник, 3 января, на 18:00.

«Курсор» сообщал, что Иран хвастается поставками ракет палестинцам и Хизбалле.