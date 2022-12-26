Иран хвастается поставками ракет палестинцам и Хизбалле

Опубликована статья, описывающую, как Иран разрабатывал свои ракеты и распространял их среди своих союзников на Ближнем Востоке.

Иранские проправительственные СМИ опубликовали статью, в которой хвастаются своей «комплексной ракетной сетью» и тем, как она вооружает «сопротивление» на Ближнем Востоке. Под «сопротивлением» в отчете подразумевалась сеть проиранских групп и марионеточных групп, которые оно поддерживает, в частности «Хизбалла», палестинцы и Йемен.

Статья Tehran Times начинается как дань уважения Хасану Техрани Могаддаму, иранскому генералу КСИР, погибшему в результате взрыва на ракетном объекте недалеко от Тегерана 12 ноября 2011 года. В статье отмечается, что в течение многих лет он был ключевой фигурой в ракетной программе, и его часто считают «отцом» ракетной программы Ирана.

Члены КСИР унаследовали в 1979 году от шахского режима внушительный арсенал, включая современные самолеты и другое оружие. Однако, поскольку они понесли потери в ирано-иракской войне 1980-х годов, им пришлось заменить современные западные системы, которые использовала шахская армия, на новое оружие, поэтому они начали разрабатывать ракеты и БПЛА. Ракеты были созданы на основе советских моделей или моделей советского происхождения, которые поступили из Китая или, в конечном итоге, из Северной Кореи, а также из других источников.

В статье Tehran Times отмечается: «Во время визита в Ливан в 1980-х годах Могхаддам также создал ракетные подразделения ливанской «Хизбаллы». Аналитики считают, что Тегерани Могхаддам построил оборонную стратегию Ирана на ракетных возможностях и ракетном сдерживании , что фактически исключило военный вариант врагов Ирана». Tasnim News сообщила, что Иран экспортировал ракетные технологии по всему региону.

Статья уникальна тем, что в ней представлен обзор ракетных угроз со стороны Ирана. Это якобы историческая статья, подытоживающая последние два десятилетия помощи Ирана ХАМАСу, Палестинскому исламскому джихаду, «Хизбалле», хуситам в Йемене, Хашду в Ираке, сирийскому режиму и другим в разработке ракет. Иран перебрасывает больше ракет и ракетных технологий в Йемен и Ливан, и все это на фоне активных угроз США, Израилю и Персидскому заливу из этих марионеточных мест, таких как Ирак или Сирия.

Согласно отчету, палестинские группировки начали использовать ракеты против Израиля много лет назад и в конечном итоге начали использовать ракету Fajr 5. Эта система была «укреплена» в лучшую ракету в 2013 году, и «Хизбалла» начала развертывать поддерживаемые Ираном ракетные технологии против Израиля. Ракеты использовались во Второй ливанской войне в 2006 году, и в конечном итоге «Хизбалла» была оснащена ракетой Fateh 110.

Иран также использовал эту ракету в своих нападениях на курдские группировки в Ираке. В статье хвастается, что Иран нацелился на израильский корабль «Саар-5» во время Второй ливанской войны. В сообщении добавляется, что ракета, которую использовала «Хизбалла», была противокорабельной крылатой ракетой с дальностью 120 км.

В статье также намекается, что Иран помог оснастить ракетами сирийский режим. Хуситы начали с использования старых ракет, оставшихся в Йемене от предыдущих войн. В статье утверждается, что хуситы модернизировали эти ракеты — очевидно, по совету иранских КСИР — и теперь у них есть ракеты на жидком и твердом топливе.

Все это показывает, что Иран все больше думает о нацеливании на морские суда. Тегеран использовал беспилотники для наведения на коммерческие суда летом 2021 года и снова в ноябре этого года.

В статье, несмотря на явное хвастовство тем, что Иран оснастил «сопротивление» в Йемене, также говорится: «Ни один официальный источник в Иране еще официально не подтвердил отправку ракет в Йемен и фронт сопротивления. Похоже, что теперь группы сопротивления достигли технологий использования, а иногда и производства всех видов ракет и ракет».

Согласно отчету, Иран объединил ракеты, используемые ХАМАСом и Исламским джихадом в Газе, ракеты «Хизбаллы» и ракеты в Сирии, Ираке и Йемене. Это дает Ирану тысячи практических линий фронта для использования ракет против США, Израиля, Персидского залива и других стран. Это также распространяет эту угрозу на море с дальностью действия до 1000 км, охватывая очень большую территорию. Страны региона спешат интегрировать свои системы противовоздушной обороны против этой угрозы.

Ранее Курсор писал, что Ганц заявил, что пришло время оказать серьезное давление на Иран. По словам чиновника, «ядерная угроза не может быть исключена из глобальной повестки дня».

Курсор сообщал, что, помогая Ирану, россия нарушила договор о нераспространении ядерного оружия. Благодаря помощи рф Иран получает опыт работы с ядерными материалами и усиленно продвигает свою военную ядерную программу.

Наша редакция писала, если Иран получит ядерное оружие, все ставки сняты. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии.

Напомним, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россиян.