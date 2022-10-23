Лидер республиканцев призвал президента США увеличить помощь Украине

Политик упомянул о дополнительных системах ПВО и дальнобойной артиллерии, а также других способах поддержки.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл обратился к администрации американского президента Джо Байдена с призывом усилить помощь Украине

Об этом сообщает Financial Times.

Макконнел утверждает, что США и их союзники должны сделать больше ради предоставления Украине инструментов, необходимых для противодействия *россии. В частности, речь идёт о гуманитарной и экономической помощи, а также дополнительных системах ПВО и дальнобойной артиллерии.

«Республиканское большинство в Сенате сосредоточит свое наблюдение за обеспечением своевременной доставки необходимого оружия и большей союзнической помощи Украине», – сказал лидер республиканцев.

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