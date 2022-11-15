Лидер Талибана приказал вернуть публичные казни, забрасывание камнями и отрубание конечностей

Эмир Исламского Эмирата Афганистан и лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада приказал судьям Афганистана полностью руководствоваться законами шариата при вынесении приговоров.

Об этом сообщает The Guardian.

Это распоряжение он отдал во время встречи с афганскими судьями. Таким образом, речь идет о возвращении публичных казней, забрасывания камнями, лишении головы и конечностей в качестве наказаний за преступления.

«Внимательно изучите судебные архивы по делам воров, похитителей и подстрекателей к мятежу. Дела, которые попадают под правила худуда и кисаса, вы обязаны судить по всем правилам шариата. Это постановление шариата и мой приказ, который является обязательным», — процитировал Ахундзада представитель «Талибана» Забихулла Муджахид.

Также «Курсор» сообщал, что Талибан создал женское отделение полиции.